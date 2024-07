Scicli, appaltati i lavori per l’ospedale di comunità al Busacca

Attualità

Fondi per 2,3 milioni. La ditta avrà tempo fino al 31 marzo 2026 per consegnare gli interventi

L’attesa è terminata, l’ospedale Busacca diventa ospedale di Comunità grazie all’appalto dei lavori di ammodernamento per un importo di 2 milioni 307 mila euro nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, meglio noto come Pnrr, Missione 6, Salute.

L’appalto è stato affidato dall’Azienda sanitaria di Ragusa, secondo quanto rende noto il sindaco di Scicli, Mario Marino, alla ditta vincitrice del bando pubblico, la Pizzarotti Spa. Alla presenza del direttore sanitario dell’Asp di Ragusa Raffaele Elia, del dottore Claudio Caruso, direttore della Rsa, del vicesindaco di Scicli Giuseppe Causarano e della ditta Pizzarotti Spa con il suo staff tecnico, è stato dato il via alla ristrutturazione del Padiglione N Piano Terzo nell’ambito del rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture.