Scicli, arriva il “Bestiario sentimentale” dell’illustratore Angelo Ruta

Domenica la festa per il primo anno di attività a Bassi Beneventano con un appuntamento d'eccezione

Bassi Beneventano a Scicli, lo spazio d’arte nato dall’unione della stamperia d’arte di Loredana Amenta con Lo Magno Arte Contemporanea di Modica, che occupa gli affascinanti “bassi” del prestigioso Palazzo Beneventano (patrimonio dell’Unesco), spegne domenica 9 giugno la sua prima candelina e festeggia l’importante ricorrenza inaugurando alle ore 19:30 la mostra “Bestiario sentimentale” del poliedrico e pluripremiato illustratore siciliano Angelo Ruta. La mostra si presenta come un evento unico che fonde arti e linguaggi, trovando nel connubio tra tradizione artigianale e creatività contemporanea la sua intensa ed emozionante espressione. Un lavoro certosino che, negli acquerelli, nelle incisioni e nei manifesti, nei quali il tratto di Angelo Ruta è distintivo, cattura l’essenza dell’ispirazione dell’artista. Le sue opere sono narrazioni poetiche di un mondo onirico. Modicano trapiantato a Milano, le sue delicate immagini troveranno posto nei “bassi” del palazzo sciclitano e accompagneranno il visitatore alla scoperta di un universo lieve e profondo.