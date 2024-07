Scicli, arriva la seduta aperta del consiglio comunale dedicata all’emergenza sanitaria

Attualità

Il comitato civico Articolo 32 Ragusa: "Accolte le nostre richiesta, per la prima volta sarà affrontato un tema di scottante attualità che coinvolge migliaia di persone"

L’associazione comitato civico articolo 32 Ragusa (nella foto) esprime sincera soddisfazione per la prevista seduta del consiglio comunale di Scicli dedicata all’emergenza sanitaria .

Un’esperienza pressoché inedita per la provincia di Ragusa in sintonia con il nascente movimento di protagonismo civico a difesa del sistema sanitario pubblico. Giovedì 11 luglio alle 17, in seduta aperta agli interventi del pubblico, per la prima volta un consiglio comunale affronta un tema di scottante attualità che coinvolge migliaia di persone.