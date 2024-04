Scicli, artista nato in città ma ormai da anni attivo a Firenze dona al sindaco un ritratto

Società

Lo scultore, ceramista e pittore Felice Rocca era andato via dalla città barocca quando aveva 16 anni per emigrare a Firenze

Scultore, ceramista, pittore, Felice Rocca è nato a Scicli nel 1934 e da qui è andato via a 16 anni per emigrare a Firenze. Studiò scultura per due anni alla scuola Statale d’Arte di Comiso, con il maestro Giuseppe Micieli, specializzandosi nella tecnica scultorea del marmo e della pietra, avendo come compagno di corso Piero Guccione, di un anno più giovane. Ieri Felice è tornato a Scicli omaggiando il sindaco Mario Marino di un ritratto. Un gesto delicato per la città che gli ha dato i natali, commovente.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA