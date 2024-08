Scicli, attraversa le strisce pedonali e viene investito: ferito ragazzino di 12 anni

Cronaca

L'episodio è accaduto oggi pomeriggio

Un bambino di 12 anni, oggi pomeriggio, intorno alle 18,15, in centro urbano, a Scicli, è stato investito da un’auto mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. Sembra che un’altra vettura si fosse fermata per farlo attraversare mentre ne è sopraggiunta una in sorpasso che l’ha centrato in pieno. Il ragazzino avrebbe, comunque, riportato ferite lievi. E’ ricoverato in ospedale. Sul posto è intervenuta la polizia locale.

