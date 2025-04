Scicli, auto in fiamme durante le prime ore della notte

Cronaca

L'episodio è accaduto al quartiere Jungi. Non ci sono feriti. Si indaga sulle cause del rogo

A fuoco un’auto a gasolio al quartiere Jungi. L’episodio è accaduto alle 21,15 di questa sera. L’incendio è stato segnalato ai vigili del fuoco di Ragusa che prontamente hanno inviato sul posto la squadra del distaccamento di Modica per spegnere le fiamme. La vettura, una Bmw, è andata in buona parte distrutta. L’intervento dei pompieri ha evitato che l’incendio si propagasse alle auto parcheggiate accanto. L’allarme è stato dato dai residenti della popolosa zona. Sul posto anche i carabinieri della locale Tenenza che dovranno accertare le cause del rogo. Non ci sono feriti (foto di repertorio).

