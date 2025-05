Scicli, auto resta intrappolata all’interno del passaggio a livello

Cronaca

Avviate le misure di sicurezza per salvaguardare il conducente

Auto resta intrappolata all’interno del passaggio a livello ferroviario di viale 1° Maggio, all’incrocio con viale dei Lillà. Avviate le misure di sicurezza per salvaguardare l’automobilista ed evitare lo scontro tra il treno in transito e la vettura. Sono intervenute le forze dell’ordine. Il sito è stato riprotetto per evitare disagi di ogni sorta.

