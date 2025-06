Scicli, auto si ribalta in una strada del centro urbano: incidente spettacolare ma nessun ferito

Attualità

L'episodio è accaduto in via Bixio

Incidente stradale oggi a Scicli in via Nino Bixio, all’altezza della traversa via Matera, via Trapani. Un’auto (una Fiat Bravo) stava immettendosi nella strada quando viene tamponata e successivamente si ribalta e finisce su una piazzetta. Oltre ai danni alle auto, non ci sarebbero gravi conseguenze per le persone coinvolte. Uul posto i vigili del fuoco, il 118 e le forze dell’ordine.

