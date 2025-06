Scicli, automobilista perde il controllo e la vettura si ribalta

Cronaca

L'episodio è accaduto oggi pomeriggio in contrada Livia Mosca

Incidente stradale oggi pomeriggio sulla Sp 84 in contrada Livia Mosca, territorio di Scicli. Un’automobile, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo e si è ribaltata invadendo la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Sul posto il 118 e la polizia municipale. Ferite non gravi per chi si trovava alla guida, comunque trasportato in ospedale. Il traffico è rimasto bloccato (foto Assenza).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA