Scicli, Buscema e le dimissioni dell’ormai ex assessore Falla: “L’autunno caldo in città è cominciato prima del previsto”

Attualità

Le riflessioni politiche della conslgliera comunale di Italia Viva dopo quanto accaduto a palazzo Palle

A seguito delle recenti dimissioni dell’assessore Gianni Falla dalla Giunta municipale guidata dal sindaco Mario Marino, la consigliera comunale di Italia Viva, Marianna Buscema (nella foto), ha fatto alcune riflessioni riguardanti l’attuale scenario politico della città. “La stagione politica autunnale di Scicli non ha tardato a manifestarsi con eventi significativi” dichiara la consigliera Buscema. “Come avevo anticipato, subito dopo la pausa estiva sarebbero accaduti cambiamenti rilevanti. Il primo di questi è rappresentato proprio dalle dimissioni dell’ormai ex assessore Gianni Falla, che per tre anni ha collaborato strettamente il sindaco Marino”. Le dimissioni, ufficialmente motivate da ragioni di carattere personale, lasciano spazio a riflessioni più ampie sul contesto politico cittadino. “Quando si fa politica – prosegue la consigliera – è noto che dietro una decisione apparentemente personale si celano spesso profonde valutazioni politiche. Tali riflessioni riguardano la tenuta dell’amministrazione, le condizioni di operatività garantite agli assessori e, più in generale, l’efficienza del governo cittadino”.