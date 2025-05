Scicli, cade dalla scala mentre esegue alcuni lavori: in elisoccorso a Catania

Cronaca

Ha riportato diversi traumi, ma le sue condizioni non sarebbero critiche

Attimi di paura questa mattina a Scicli, dove un uomo di 58 anni è caduto da una scala mentre stava eseguendo alcuni lavori all’interno della sua proprietà privata in contrada Balatelle, in una zona rurale del territorio. L’incidente è avvenuto poco prima delle 9 del mattino. A seguito della rovinosa caduta, il 58enne ha riportato diversi traumi, ma le sue condizioni non sarebbero critiche.

Sul posto è intervenuto il 118, che ha valutato la necessità dell’intervento dell’elisoccorso per un trasferimento immediato in un ospedale specializzato di Catania. L’uomo è stato trasportato in ambulanza fino allo spiazzale di contrada Zagarone, al Villaggio Jungi, dove è avvenuto l’imbarco sull’elicottero. Le operazioni di soccorso sono state coadiuvate dalla Polizia locale, presente sul posto per gestire la viabilità e garantire il corretto svolgimento delle operazioni.

