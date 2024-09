Scicli, cagnolina cade in un pozzetto interrato. Salvata dai vigili del fuoco (video)

Attualità

L'episodio è accaduto ieri sera in località Arizza

Cagnolina cade accidentalmente in un pozzetto. Si era inoltrata in un tubo di cemento interrato, utilizzato per l’irrigazione ma per fortuna i vigili del fuoco l’hanno salvata. E’ successo nella serata di giovedì. I vigili del fuoco di Modica sono intervenuti in contrada Arizza, nel territorio di Scicli. Dopo avere localizzato con precisione la posizione della cagnolina all’interno della tubazione, i vigili del fuoco, nonostante le difficoltà, sono riusciti a liberarla e a portarla in salvo. La cagnolina è stata riconsegnata sana e salva ai suoi legittimi proprietari.

