Scicli, calcio femminile: un successo la quinta edizione del torneo Avis, no stop in notturna Csen

Undici squadre con atlete straordinarie provenienti da ogni parte della Sicilia e d'Italia

Quinta edizione del torneo di calcio femminile Avis Scicli, no stop in notturna Csen, baciata dal successo. Sono stati i campetti Passion a fare da cornice alle performance delle undici squadre partecipanti formate da straordinarie atlete provenienti da tutta la provincia di Ragusa, dal resto della Sicilia ma anche dal Trentino, dalla Calabria e dalla Campania. L’appuntamento è stato organizzato da Tiziana Maggio, responsabile regionale del calcio femminile Csen, con il supporto del comitato provinciale Csen Ragusa, presieduto da Sergio Cassisi, che ha presenziato alla fase d’avvio della manifestazione.