Scicli-Cava d’Aliga: scontro tra un’auto e una moto, un 47enne in codice rosso

Cronaca

Il sinistro si è verificato all'altezza del bivio per contrada Pagliarelli

Grave incidente stradale sulla vecchia Scicli-Cava d’Aliga. Si sono scontrate un’auto e una moto all’altezza del bivio per contrada Pagliarelli. La peggio è toccata al motociclista, un 47enne, che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica. Alla guida dell’auto, un’Audi, si trovava una donna di quarant’anni, rimasta illesa. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri. Le indagini per stabilire le responsabilità sono in corso.

