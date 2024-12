Attualità

L'episodio è accaduto in via San Nicolò ed è stato caratterizzato da scoppi e fumo

Cavi elettrici in fiamme questa mattina sulla facciata di una abitazione in via San Nicolò. Un corto circuito ha attirato l’attenzione dei passanti che hanno segnalato il guasto caratterizzato da scoppi e fumo.

