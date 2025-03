Scicli celebra il Ferlinghetti day

Cultura

L'appuntamento in occasione della Giornata mondiale della poesia il 26 marzo

In occasione della Giornata Mondiale della Poesia, il prossimo 26 marzo, si celebra il Ferlinghetti Day a Scicli presso il Movimento di Cultura Brancati, in un evento organizzato da Legambiente Scicli Kiafura. Protagonista dell’incontro sarà Mauro Aprile Zanetti (Maz), ultimo collaboratore del leggendario poeta, editore, attivista e artista Lawrence Ferlinghetti, che dialogherà con Alessia Gambuzza e Anastasia Ruta. L’evento sarà un’occasione per consegnare simbolicamente un messaggio di pace, inclusione e gentilezza, valori che hanno sempre caratterizzato l’opera e l’impegno di Ferlinghetti.

L’incontro si inserisce nella tradizione del “Ferlinghetti Day” (24 marzo), giornata dedicata alla poesia attivista, istituita nel 2019 dalla Città e dalla Contea di San Francisco in occasione del centesimo compleanno del poeta. Seguendo l’esempio del Bloomsday per Joyce, il Ferlinghetti Day rappresenta un tributo a uno dei più importanti esponenti della Beat Generation, figura chiave della controcultura americana e difensore della libertà di espressione.

In un periodo di forti tensioni sociali e conflitti globali, la voce di Ferlinghetti risuona oggi più che mai con il suo inno alla pace, all’amore e alla “tenerezza”. Il poeta, fondatore della celebre libreria e casa editrice indipendente City Lights a San Francisco, fu un punto di riferimento per la letteratura e il pensiero libero, pubblicando nel 1956 l’iconico “Howl and Other Poems” di Allen Ginsberg, dando il via a un movimento che avrebbe segnato intere generazioni.

Ferlinghetti divenne simbolo della lotta per la libertà di espressione quando nel 1957 vinse, con il supporto dell’American Civil Liberties Union (Aclu), il celebre Howl Obscenity Trial, un processo che segnò un punto di svolta nella storia del diritto anglo-americano e che oggi appare più attuale che mai, in un’epoca in cui la libertà di pensiero e di parola è sempre più minacciata.

L’evento del 26 marzo sarà un viaggio nella vita e nell’opera di Ferlinghetti, un poeta che ha attraversato l’intero “secolo breve” (1919-2021) lasciando un’impronta indelebile nella cultura contemporanea. Attraverso la lettura di sue poesie in inglese e in italiano, ripercorreremo i momenti chiave della sua produzione letteraria, dal suo primo tascabile “Pictures of the Gone World” (1955) al suo capolavoro “A Coney Island of the Mind” (1958), fino alla sua ultima opera profetica “Trump’s Trojan Horse” (2017) e al romanzo finale “Little Boy” (2019).

L’evento è aperto alla partecipazione del pubblico, con un coinvolgimento speciale attraverso la lettura e interpretazione delle poesie di Ferlinghetti. È prevista anche una sessione di Q&A per stimolare un dibattito su temi di grande attualità.

L’incontro è intitolato, prendendo spunto da uno dei suoi celebri libri: “Poetry As Insurgent Art / Poesia come Arte che Insorge”.