Scicli, chi ha ucciso Giuseppe Raimondo?

La morte del pastore aggrava la posizione di chi si trovava con lui durante la notte del 22 agosto scorso in cui è accaduto il fatto

È morto Giuseppe Raimondo (nella foto), il pastore 45enne di Scicli ferito da un colpo d’arma da fuoco il 22 agosto scorso in contrada Fondo Oliva. Nella nottata le sue condizioni si erano aggravate e stamattina la notizia del decesso. Peppe Raimondo era ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa in attesa che le sue condizioni cliniche permettessero il delicato intervento chirurgico di ricostruzione del bacino fratturato dal colpo d’arma da fuoco che ha bucato l’addome. Per il fatto indagano i carabinieri della Tenenza di Scicli coordinati dalla Compagnia di Modica. Con la morte dell’uomo le circostanze di carattere giudiziarie cambiano, chi ha sparato adesso dovrà rispondere di omicidio oppure resta in piedi l’ipotesi di incidente di caccia? Le indagini cercheranno di dipanare la matassa.

