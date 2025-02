Scicli, chiesto un consiglio comunale aperto sulle criticità di Iblea Acque

Attualità

Buscema (Italia Viva): "E' il momento che l'amministrazione Marino si assuma le proprie responsabilità"

“Sulla questione di Iblea Acque è stato fatto, a mio avviso, troppo poco. E per questo motivo, insieme a una parte dei consiglieri di minoranza, sfruttando la possibilità di poter richiedere una seduta aperta del consiglio comunale con la firma di un quinto dei consiglieri, abbiamo voluto porre l’accento proprio su questo aspetto per fornire alla collettività la possibilità di un confronto diretto con l’amministrazione Marino”. E’ quanto rileva la consigliera comunale di Italia Viva, Marianna Buscema (nella foto), che sollecita la necessità di una attenzione maggiore su questo fronte.