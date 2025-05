Scicli, chiusi per un giorno gli uffici comunali

Attualità

La decisione presa dal sindaco per alcuni lavori di manutenzione annunciati da Enel Distribuzione dalle 8 alle 15,50 di domani

In seguito alla sospensione dell’erogazione della fornitura elettrica che Enel Distribuzione ha annunciato per domani mercoledì 21 maggio dalle 8 del mattino alle 15:50 per alcuni lavori di manutenzione straordinaria in via Mormina Penna, all’altezza del palazzo comunale, il sindaco ha ordinato la chiusura di tutti gli uffici comunali al pubblico, per la giornata di mercoledì 21 maggio 2025.

A causa della sospensione elettrica non funzioneranno i telefoni. Saranno garantiti i servizi essenziali (es. Stato Civile per le denunce di morte, ecc.).

