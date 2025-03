Scicli, consegnato alla ditta Impregico il Centro comunale di raccolta dei rifiuti

Attualità

L'apertura al pubblico è prevista tra circa un mese

Consegnato alla ditta Impregico il Centro comunale di raccolta dei rifiuti. L’apertura al pubblico fra un mese circa. Sarà un tassello importante nella gestione del ciclo dei rifiuti a Scicli. Il sindaco Mario Marino ha consegnato oggi, alla presenza dell’assessore Enzo Giannone, il Ccr, il Centro Comunale di Raccolta, alla ditta appaltatrice della gestione dei rifiuti, la Impregico. Il Centro accoglierà i rifiuti ingombranti e i Raee, ovvero le apparecchiature elettriche ed elettroniche in disuso. Toccherà ora alla ditta che ha in appalto il servizio ottenere le ultime autorizzazioni e procedere, nel volgere di alcune settimane, all’apertura del centro di contrada San Biagio, dove i cittadini potranno recarsi quotidianamente per conferire gli ingombranti in quantità e modalità che saranno stabilite da un regolamento che il Consiglio comunale dovrà deliberare a breve.