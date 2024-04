Scicli, controlli a tappeto dei carabinieri: un arresto per spaccio di stupefacenti

Cronaca

Sequestrati cocaina, hashish e mannitolo, sostanza utile per tagliare la droga

Controlli serrati da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Modica nel comune di Scicli in vista dell’inizio della stagione primaverile. L’imponente servizio ha visto la partecipazione dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, della Tenenza di Scicli e della Stazione di Donnalucata che, supportati in maniera proficua da personale in borghese, hanno provveduto ad effettuare una serie di controlli con la finalità general-preventiva e, soprattutto, di repressione del dilagante fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti tra i più giovani. Il servizio, costituito da un dispositivo di 5 pattuglie e 10 militari, si è concentrato nel centro cittadino e nelle strade limitrofe, lungo le quali gli spacciatori trovano spesso la loro via di fuga. Durante l’attività di Polizia Giudiziaria gli operanti hanno identificato circa 30 persone, molte delle quali note ai militari visti i numerosi precedenti penali, ed effettuato diverse perquisizioni personali, nonché controllato oltre 20 autoveicoli.