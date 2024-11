Scicli, controlli delle forze dell’ordine: individuati cinque stranieri irregolari

Cronaca

Per tre emessi i decreti di espulsione con trattenimento presso il Cpr di Caltanissetta

Nella giornata di ieri, nel territorio del Comune di Scicli, comprese le frazioni delle borgate marinare, sono stati intensificati i servizi di controllo straordinario del territorio predisposti dalla Questura di Ragusa con la condivisione dei comandi provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, a seguito delle tematiche di settore approfondite in Prefettura in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nell’ambito dei suddetti controlli è stata verificata la posizione amministrativa di circa 30 cittadini stranieri e si è accertata l’irregolarità sul territorio nazionale di 5 uomini, due di origine tunisina, uno di origine marocchina e un’albanese. Per tre di loro sono stati emessi i decreti di espulsione con trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Caltanissetta mentre per gli altri due sono stati emessi i decreti di espulsione con ordine di lasciare il territorio nazionale.