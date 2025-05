Scicli, crollano alcuni massi dal cornicione del palazzo comunale: tragedia sfiorata

Cronaca

L'episodio questa mattina alle 7,30. Per fortuna nella zona, dove solitamente è parcheggiata un'auto, non c'era nessuno

Tragedia sfiorata a Scicli. In via Barone La Rocca, angolo via Nazionale, nel centro storico, all’incirca alle 7,30 di questa mattina, si sono staccati dei grossi pezzi dal cornicione del palazzo comunale. Di solito, in quella zona, c’è un’auto parcheggiata. Il proprietario stamattina è uscito prima che si verificasse l’evento in questione. E per fortuna, perché altrimenti avrebbe corso un grosso rischio (foto Franco Assenza).

