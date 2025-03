Scicli, dalla Sicilia a Bruxelles: gli studenti del Cataudella conquistano il mondo della finanza

Attualità

La squadra ha conquistato il primo posto nel concorso europeo Conoscere la Borsa, il più grande evento di educazione finanziaria d'Europa

Bruxelles, cuore pulsante dell’Europa, ha visto brillare i talenti dell’Istituto Quintino Cataudella di Scicli in una spettacolare cerimonia di premiazione internazionale. La squadra (nella foto), composta da Salvatore Frasconi, Edoardo Portelli, Andrea Iacono e Suard Hoda, sotto la guida del professor Franco Portelli e con il supporto della Fondazione Sicilia, ha conquistato il primo posto nel concorso europeo Conoscere la Borsa, il più grande evento di educazione finanziaria d’Europa.

Un successo che va oltre la competizione

Gli studenti del Cataudella non hanno solo vinto una gara: hanno dimostrato che la finanza non è solo numeri e speculazione, ma può essere conoscenza, strategia e responsabilità. “Vincere il premio non è un traguardo, ma un punto di partenza per un nuovo modo di intendere gli investimenti: consapevoli e orientati al bene comune”, hanno dichiarato i giovani vincitori.

La loro esperienza ha messo in luce una verità spesso dimenticata: dietro ogni scelta finanziaria c’è un impatto concreto sul mondo reale. La finanza può essere un motore di crescita e innovazione, oppure un mezzo che alimenta disuguaglianze e sfruttamento. “Abbiamo vinto con il lavoro di squadra e con la voglia di capire. Ora ci portiamo a casa una consapevolezza: la finanza non è solo un gioco di numeri, è un’opportunità per cambiare il mondo. E noi vogliamo essere parte di questo cambiamento”.

Un messaggio di cambiamento che parte dai giovani

Il professor Franco Portelli, mentore della squadra, ha sottolineato l’importanza dell’etica nella finanza. “Se non governata dalla responsabilità, la finanza può diventare uno strumento di avidità e disuguaglianza. Ma se usata consapevolmente, ha il potere di trasformare il mondo in tempi rapidissimi”. Un concetto rivoluzionario che parte da una piccola cittadina siciliana per arrivare nei palazzi del potere economico europeo.

La finanza etica: una rivoluzione silenziosa

L’idea di un sistema finanziario più giusto, sostenibile e inclusivo non è un’utopia. È già una realtà in costruzione, e i giovani del Cataudella hanno dimostrato che le nuove generazioni possono essere protagoniste di questa trasformazione.

“Ogni euro investito può essere un seme piantato per il futuro. Se ogni risparmiatore iniziasse a orientare i propri investimenti verso iniziative sostenibili, potremmo assistere a una rivoluzione dagli effetti straordinari”, ha spiegato il professor Portelli. Pensiamo alle energie rinnovabili, alle comunità energetiche, all’agricoltura sostenibile: la finanza etica non è un’idea astratta, è un’opportunità concreta alla portata di tutti.

Scicli sul podio dell’Europa finanziaria

Con oltre 100.000 studenti coinvolti ogni anno in tutta Europa, il concorso Conoscere la Borsa è la massima espressione dell’educazione finanziaria per le nuove generazioni. Che una scuola siciliana abbia conquistato il titolo più ambito è un segnale forte: l’innovazione e la conoscenza non hanno confini.