Scicli, danneggiata la sede di Forza Italia

Attualità

E' la seconda volta che accade. Rotti i vetri

Tutti da decifrare i contorni dell’episodio che hanno visto danneggiata la porta d’ingresso e gli adesivi della sede di Scicli di Forza Italia. L’episodio si è registrato la notte scorsa in via Fiumillo, nel centro storico cittadino, a pochi metri da via Francesco Mormino Penna. Oltre al danneggiamento dei vetri della porta, anche una scritta di cattivo gusto sui vetri utilizzando una bomboletta spray. All’interno gli autori del grave episodio delinquenziale hanno in pratica lasciato tutto in ordine. I responsabili di Forza Italia, che in città sono guidati da Guglielmo Cartia, precisano che si tratta del secondo episodio del genere che si registra. Le scritte degli adesivi indicanti Forza Italia sono state danneggiate con un oggetto oltre alla rottura dei vetri della porta d’ingresso.

