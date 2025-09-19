Scicli, divieto di consumo di acqua potabile: firmata l’ordinanza

Attualità

Il problema riguarda anche il villaggio Jungi

Dopo che è stato revocato il divieto a Donnalucata, giusto ieri, p stata appena firmata una ordinanza del sindaco di Scicli con cui è fatto divieto di consumo a fini potabili dell’acqua immessa nell’acquedotto di Scicli e del quartiere Jungi.

In seguito alle analisi condotte dall’Asp di Ragusa nell’acqua in uscita dal serbatoio del Rosario è stata rilevata una carica di escherichia coli e di batteri coliformi. È consentito l’uso dell’acqua solo per l’igiene personale. In caso di contatto con gli alimenti è necessario procedere alla preventiva bollitura.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA