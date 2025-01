Scicli, donna alla guida di una Lamborghini perde il controllo e si ribalta dopo un incidente: l’auto s’incendia

Cronaca

In fase di definizione il quadro dell'incidente che è avvenuto nel pomeriggio sulla provinciale per Donnalucata

Si sta cercando di definire il quadro dell’incidente stradale di giovedì pomeriggio sulla provinciale 39 Scicli Donnalucata, in contrada Barone, all’altezza del distributore di carburanti. E’ rimasta ferita una donna di Scicli. La Lamborghini Urus che stava guidando, per cause ancora da accertare, è finita fuoristrada e si è capovolta, incendiandosi. Sul posto le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. La strada è rimasta per alcune ore chiusa al traffico veicolare, dirottato su direzioni alternative.

