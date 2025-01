Scicli-Donnalucata, grave incidente stradale: auto si capovolge e s’incendia (video)

Cronaca

Ferita una donna. La causa del grave sinistro sembra sia da addebitare a un sorpasso

Gravissimo incidente stradale oggi pomeriggio sulla Scicli Donnalucata all’altezza del rifornimento di benzina. Stando alle prime notizie arrivate pare che alla guida vi fosse una donna di Scicli.

Una macchina, per cause ancora da accertare (sembra che in fase di sorpasso si sia scontrata con una automobile Fiat), subito dopo l’impatto si è capovolta ed incendiata, sul posto il 118, i vigili del fuoco.

Notizia in aggiornamento (foto e video Franco Assenza).

