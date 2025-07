Scicli e gli impianti sportivi, l’ex assessore Scimonello: “Il sindaco la smetta di fare proclami e si metta a lavorare”

Attualità

In primo piano le polemiche dopo le dichiarazioni rilasciate dal primo cittadino in aula

In merito alle dichiarazioni rilasciate dal primo cittadino Mario Marino, durante la seduta aperta del Consiglio comunale, relativamente alla condizione di totale degrado degli impianti sportivi sciclitani, il giorno dopo è arrivato il pronto riscontro da parte dei gruppi di opposizione. A distanza di due giorni, torna a parlare dopo un periodo di silenzio l’ex assessore allo Sport della città di Scicli Guglielmo Scimonello (nella foto), anch’egli in risposta alle parole del sindaco Marino e della sua giunta.

«Ho avuto modo di leggere attentamente le dichiarazioni del sindaco Marino in ordine alla situazione degli impianti sportivi sciclitani – commenta Guglielmo Scimonello – e le ho trovate quasi ”confessorie” di una incapacità. Non parlerò della delusione per certe affermazioni, non della sorpresa per l’ennesima impossibile difesa di promesse con le gambe sin troppo corte o del fatto di come le sue ricostruzioni stonino con quanto oggettivamente fatto da chi l’ha preceduta, ma vorrei solo puntualizzare alcune cose.Innanzitutto: “benvenuto a Scicli caro Sindaco”! Forse lei ha frequentato ambienti diversi e più alti in questi ultimi 25 anni e non si è reso conto di come lo Sport a Scicli, quasi in ogni sua disciplina, fosse stato abbandonato e con lui gli impianti dove praticarlo. In tempi non sospetti ho provato a spiegarglielo, ma devo averlo fatto male. In cinque anni nessuno mi ha sentito dire che lo scempio che avevamo e che avevo trovato nel mio settore fosse colpa di “quelli prima”, salvo che io fossi stato provocato, ma ognuno ha il suo stile.