Scicli e il bambino picchiato, il padre: “Non ho causato le ferite volontariamente”

Cronaca

Oggi l'interrogatorio di garanzia. L'uomo di 39 anni resta in carcere. Rigettate le richieste della difesa

Ha ammesso sostanzialmente i fatti davanti al Gip del Tribunale di Ragusa e rimane in cella il trentanovenne sciclitano, gravemente indiziato del reato di lesioni gravi nei confronti del figlio di 5 anni. Nel corso dell’interrogatorio di garanzia davanti al giudice Eleonora Schininà, il magistrato che ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, difeso dall’avvocato Rinaldo Occhipinti, l’indagato ha detto di non avere causato le ferite volontariamente, di avere abbracciato con forza il bambino ma di non essersi reso conto di avergli causato fratture agli arti.