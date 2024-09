Scicli e il mondo amatoriale del ciclismo piangono la scomparsa di Francesco Caruso

Attualità

Persona benvoluta da tutti, lascia un vuoto importante nel circus regionale

Scicli piange la scomparsa di Francesco Caruso, “Ciccio” per tutti coloro che da oltre 30 anni solcano le strade siciliane del circus amatoriale e non. Una triste notizia che sconvolge il mondo ciclistico dell’ente di promozione Csain.

Direttore di corsa, giudice di gara (responsabile per la Sicilia Csain), cronometrista , persona dalle mille virtù, da oggi non prenderà più i tempi e non solcherà le strade terrene per andare oltre.

Originario della città barocca, da oltre 30 anni punto di riferimento Udace, ha lavorato in compagnia del prof. Rigoletto per poi continuare con lo Csain, collaborando Elvio Sigona. La sua figura si è rivelata emblematica per le gare amatoriali. Sempre vigile, presente, una buona parola per tutti.