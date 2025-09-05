Scicli e il pastore deceduto per un colpo di arma da fuoco, la Procura dispone l’autopsia

Attualità

Le indagini sono ancora in corso per ricostruire la dinamica dei fatti

La Procura della Repubblica di Ragusa ha posto sotto sequestro ed ha disposto l’esame autoptico sul corpo di Giuseppe Raimondo (nella foto), il pastore di 45 anni deceduto ieri all’ospedale “Giovanni Paolo II”. L’uomo era rimasto gravemente ferito da un colpo d’arma da fuoco lo scorso 22 agosto nelle campagne di Scicli.

Dopo l’aggressione, Raimondo era stato inizialmente ricoverato all’ospedale Maggiore di Modica e poi trasferito d’urgenza a Ragusa per un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni sono sempre state considerate gravissime. Nonostante i tentativi dei medici, non ce l’ha fatta.