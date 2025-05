Scicli e il rischio idrogeologico, allestito un nuovo cantiere per la sicurezza del territorio

Attualità

Sgombero dei detriti lungo il torrente Modica-Scicli

“Un nuovo cantiere per la sicurezza del nostro territorio”. Così il sindaco Mario Marino che spiega: “Nei giorni scorsi abbiamo consegnato un ulteriore e importante cantiere finanziato dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana. Si tratta dei lavori di sgombero dei detriti e di ripristino delle opere di sostegno lungo il torrente Modica-Scicli, con interventi in via Cristoforo Colombo, nella stradella del cimitero e in contrada Genovese. Un intervento reso necessario a seguito della calamità naturale che colpì il nostro territorio nei giorni del 22 e 23 gennaio 2017. Con questo nuovo cantiere proseguiamo nel lavoro di messa in sicurezza e prevenzione del dissesto idrogeologico, a tutela della nostra comunità e del territorio”.

