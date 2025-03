Scicli e la cavalcata di San Giuseppe, le proteste della Lav: “Occorre ripensare la manifestazione”

Società

"La bardatura floreale continua a ignorare le esigenze etologiche dei cavalli"

Lav Ragusa esprime il proprio disappunto per lo svolgimento della Cavalcata di San Giuseppe a Scicli, un evento che, sebbene affondi le sue radici nella tradizione, continua a ignorare le esigenze etologiche dei cavalli, ridotti a semplici strumenti scenografici. “La bardatura floreale che ricopre interamente gli animali – è scritto dalla Lav – oltre a mortificarne la naturale bellezza e libertà di movimento, rappresenta un’ulteriore dimostrazione di quanto sia ancora diffusa una visione antropocentrica del rapporto uomo-animale. I cavalli non sono oggetti da ornare per il nostro diletto, ma esseri senzienti che meritano rispetto e condizioni di vita adeguate alla loro natura” (nella foto la cavalcata di San Giuseppe tenutasi di recente a Donnalucata).