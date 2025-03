Scicli e la maggioranza part-time, le opposizioni insorgono

Politica

Per sette consiglieri la situazione non è ben definita. Sotto esame le responsabilità del sindaco Marino

“Nemmeno una settimana fa, ci siamo ritrovati in aula a dover votare, pena la perdita di un grosso finanziamento, la ratifica di una delibera di giunta, assicurando un numero legale che altrimenti sarebbe mancato. In quell’occasione abbiamo dimostrato forte senso di responsabilità non facendo mancare al sindaco la nostra presenza e quindi la possibilità del finanziamento alla città. E, tutto ciò, nonostante l’assenza di 4 consiglieri di maggioranza: Puglisi, Muriana, Arrabito e Bonincontro i quali, da qualche mese a questa parte, continuano a fare dichiarazioni congiunte, pur non appartenendo allo stesso gruppo politico. In quell’occasione ci siamo augurati che potesse essere l’ultima volta in cui, nonostante la mancanza di chiarezza sull’agibilità che il primo cittadino possiede nell’aula consiliare, ci toccasse soccorrere una maggioranza claudicante per il bene della città. E invece, giovedì sera, a distanza di una settimana ancora una volta la maggioranza ha fatto mancare i numeri”. E’ quanto denunciano i consiglieri Marianna Buscema, Caterina Riccotti, Sabrina Micarelli, Bruno Mirabella, Marco Lopes, Licia Mirabella e Consuelo Pacetto.