Scicli e la politica di Ferragosto, Buscema (Iv): “Gli scenari cambiano, ma le risposte al territorio continuano a non arrivare”

L'analisi della consigliera comunale sul momento che palazzo di Città sta vivendo

Nel pieno di un’estate che a Scicli ha il sapore di attesa e cambiamenti, la voce della consigliera comunale di Italia Viva, Marianna Buscema (nella foto), si leva per offrire una chiave di lettura sulle turbolenze politiche che stanno attraversando la città. In un periodo in cui le discussioni pubbliche sembrano essere dominate dai temi dell’intrattenimento e delle festività di Ferragosto, la politica locale – pur nell’ombra – continua a muoversi, a volte in modo silenzioso ma mai davvero immobile. “Negli ultimi giorni – dice Buscema – la composizione del consiglio comunale di Scicli ha vissuto, e sta vivendo, profondi cambiamenti. Nuovi ingressi si sono affacciati all’orizzonte, mentre alcune figure già presenti stanno ridefinendo le proprie posizioni. Si assiste così a un vero e proprio “rimescolamento delle carte”, che lascia sospeso il destino delle alleanze: non è ancora chiaro, infatti, se i nuovi consiglieri collaboreranno come membri di maggioranza o di opposizione. Una situazione fluida, che aggiunge incertezza a un quadro già di per sé complesso”.