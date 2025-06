Scicli e la programmazione turistica, Buscema: “Manca ancora il cartellone estivo. Ma cosa aspettiamo?”

Attualità

La consigliera comunale di Italia Viva fa le pulci alla mancanza di scelte dell'amministrazione

La consigliera comunale di Italia Viva, Marianna Buscema (nella foto), ha presentato una interrogazione avente ad oggetto il rilancio del turismo in città.⁠ “Non ci sono dubbi sul fatto – scrive la consigliera nel proprio atto ispettivo – che ⁠il turismo rappresenti per la nostra realtà economica una risorsa fondamentale che deve essere incentivata per promuovere il territorio e creare un circuito che permetta di fare crescere non solo in quantità, ma anche in qualità la nostra offerta. L’estate scorsa, come si ricorderà, è stata caratterizzata dalla quasi totale assenza di eventi finanziati dal nostro Comune creando un’offerta non all’altezza della nostra città e mettendo a dura prova tutta la filiera turistica. Quindi, riteniamo che proprio questo sia il momento di provare a guardare avanti, per evitare di perdere in competitività rispetto alle altre città turistiche della nostra regione”.