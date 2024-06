Scicli e la sparatoria serale, il motivo sarebbe legato a un regolamento di conti tra bande di spacciatori

Cronaca

I carabinieri stanno cercando di fare chiarezza. Il quadro dovrebbe essere chiuso nel giro di poco tempo

Il mercato della droga al centro della spedizione punitiva che sarebbe stata compiuta ieri sera ai danni di una banda di sciclitani dedita allo spaccio di stupefacenti. Sarebbe questa la cornice all’interno della quale è maturata l’incredibile vicenda di ieri sera, con tanto di sparatoria, ma senza alcun ferito, tra la via Edera e la via Primula, non lontano dall’istituto tecnico Commerciale al quartiere Jungi. I carabinieri sono impegnati nel portare avanti delle indagini molto serrate e appare probabile che nel giro di qualche ora ci possano essere i primi provvedimenti.C’è un video di un testimone oculare che mostra come un ragazzo sia caricato a forza dentro una Lancia Y, mentre altre persone su una Golf grigia sono di fianco. Partono due spari, probabile che si tratti di una scacciacani. Le auto interessate sarebbero state tre, due visibili nel video, su cui hanno viaggiato i protagonisti di questo regolamento di conti. La banda proveniente da fuori sarebbe arrivata da Siracusa.