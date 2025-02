Scicli e la tassa di soggiorno, gli operatori turistici: “E se facessimo una ricevuta ufficiale?”

Attualità

Le proposte per rendere più uniforme il percorso a vantaggio dei visitatori

Raccogliere la tassa di soggiorno è un compito che spetta agli “host”, ai gestori di strutture alberghiere ed extralberghiere.

E’ un importo che varia secondo il livello delle strutture, i giorni di permanenza, le età e tante altre variabili.

L’importo, generalmente, non è elevato, pur se comincia a diventare un “costo” per soggiorni di famiglie o di gruppi. “Diciamo che, nella nostra città, 4 persone per 7 giorni possono pagare da 40€ a 80€” è quanto affermano gli operatori turistici di Scicli.

“Però raccogliere questi importi, a volte, provoca piccoli disagi perché può capitare che l’ospite non abbia la certezza che tale tassa vada nei conti comunali – è spiegato ancora – Per evitare questo fraintendimento che magari può lasciare qualche dubbio agli ospiti e rendere più professionale anche la raccolta di tale importo, il Forum operatori turistici ha già, pubblicamente in una assemblea aperta a tutti gli operatori turistici ed indetta dal Comune, suggerito che l’amministrazione possa stampare un blocchetto ricevute, con il logo del Comune di Scicli e che questo sia dato alle singole strutture che lo possono rilasciare come ricevuta. “E’ un’idea che abbiamo avuto parlando e ragionando sul mondo del turismo locale – dice Stefania Iurato, socia del Forum e membro del Executive Staff, il “motore” dell’associazione. E’ un modo riteniamo corretto di interagire con i nostri Ospiti, di renderli partecipi anche di questo aspetto che è la raccolta della tassa di soggiorno che è un obbligo di legge e che va nelle casse comunali”.