Scicli e la truffa del finto carabiniere e del finto avvocato, un incontro per dare consigli alle persone anziane e fragili

Il Comune ha promosso un appuntamento per il 20 febbraio alle 17 nell'auditorium chiesa Santa Teresa

Si terrà il 20 febbraio alle 17 nell’auditorium chiesa Santa Teresa di via Mormina Penna a Scicli un incontro dell’amministrazione comunale cui parteciperanno i vertici della locale Tenenza dei Carabinieri per informare e mettere in guardia gli anziani e le persone fragili rispetto al rischio di truffe che sempre più frequentemente si registrano a Scicli e non solo.

All’iniziativa hanno già aderito diverse associazioni del territorio che hanno invitato i loro soci a partecipare e a farsi parte attiva nella divulgazione degli strumenti di tutela rispetto al tentativo di truffe.