Scicli e le bollette idriche dall’importo esorbitante: Psi, Iv e Pd: “Ve lo avevamo detto”

Attualità

"La gestione del servizio idrico integrato è fallimentare. Il sindaco intervenga"

“‘Ve lo avevamo detto’ verrebbe da rispondere all’assessore Enzo Giannone di fronte al suo stupore per l’ammontare delle bollette di Iblea Acque giunte al Comune di Scicli, che, proprio a detta del componente della Giunta, riporterebbero importi esorbitanti, di cui però non si conosce l’esatta entità ma che pare siano già oggetto di contestazione. A questo punto possiamo solo sperare che l’Amministrazione si desti dal sonno in cui fino a oggi si è cullata ammettendo che la strada intrapresa è del tutto fallimentare”. E’ quanto evidenziano, in una nota, il Pd, il Psi e Iv. “Sin dal subentro di Iblea Acque nella gestione del servizio idrico integrato – è scritto in un documento – il Partito Democratico, il Partito Socialista e Italia Viva hanno posto seria attenzione sulle criticità riscontrate nella gestione del servizio, attuando tutte le opportune azioni, anche in sede consiliare, utili ad attirare l’attenzione dell’Amministrazione sul problema. Non ultimo il “consiglio comunale aperto” alla presenza dei responsabili della società, che, tuttavia, nonostante le molte promesse e gli impegni assunti, ha portato a un nulla di fatto. Proprio per questo abbiamo continuato a porre sotto attenzione il problema e il 10 aprile scorso abbiamo richiesto un incontro urgente con il sindaco per sollecitarlo, ancora una volta, a trovare risposte concrete ai disagi dei cittadini. Ad oggi, stiamo ancora aspettando un riscontro, ma teniamo viva la speranza che il sindaco, finalmente libero dai numerosi impegni, trovi il tempo di ascoltare le istanze dei cittadini che in tutto questo periodo non abbiamo smesso di raccogliere e di cui ci facciamo portavoce”.