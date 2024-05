Scicli e le contraddizioni interne alla maggioranza consiliare, Italia Viva e Psi chiedono lumi

Politica

Gli screzi tra l'amministrazione Marino e l'on. Abbate sui fondi Fsc al centro della nota diffusa da Buscema e Fiorilla

“Che succede nella maggioranza consiliare? Il quadro di una maggioranza compatta e coesa che ha sempre descritto il primo cittadino ci sembra sia naufragata”. Con queste parole Marianna Buscema (Italia Viva, nella foto) e Armando Fiorilla, segretario del partito socialista, commentano quanto accaduto nelle ultime ore.

“Analizziamo i fatti – dicono i due esponenti politici – L’onorevole Ignazio Abbate diffonde una nota in cui dichiara che alla città di Scicli sono arrivati 19 milioni di euro dal Fondo di coesione grazie anche ad un suo interessamento. Il Comune di Scicli sente il dovere di intervenire e di smentire le parole dell’onorevole Abbate sulla paternità dei finanziamenti regionali con queste parole: “Le dichiarazioni con cui l’on. Ignazio Abbate, con diversi giorni di imbarazzante ritardo, cerca di accampare meriti dell’amministrazione comunale di Scicli, del suo ufficio tecnico e dei suoi funzionari, denotano l’atteggiamento di chi pensa di imporre atti di vassallaggio che a Scicli non allignano”. All’interno di questa diatriba ecco consumarsi un altro evento: nella giornata di mercoledì ben 5 consiglieri di maggioranza sono presenti, e alcuni organizzano in prima persona (tra cui la presidente del Consiglio), un momento elettorale a sostegno dei candidati che alle prossime europee Ignazio Abbate chiede si votino (candidati di Forza Italia). Dinnanzi a questo quadro di cui abbiamo semplicemente riportato i fatti ci sono sorte delle domande, come politici prima e soprattutto come cittadini: il sindaco a nome di chi parla visto che metà della sua maggioranza applaude all’on. Abbate? I consiglieri presenti si muovono autonomamente senza che il sindaco sia informato? Quando Forza Italia è entrata nell’attuale maggioranza, il sindaco, a noi dell’opposizione che chiedevamo chiarimenti se qualcosa fosse cambiato, affermava con forza che: “La mia maggioranza è solida e compatta: 10 consiglieri mi appoggiano e 10 rimarranno”. Adesso, però, per favore, non prendiamoci in giro oltre: signor sindaco, se lei ha dieci consiglieri evidentemente non fanno capo a lei ed evidentemente non seguono la sua linea visto che lei “bacchettava” Abbate e metà maggioranza applaudiva il deputato. Evidentemente le imminenti elezioni europee sono entrate con forza in una compagine ufficialmente civica ma ci pare che di civico ci sia ben poco. Sia chiaro, a noi non importa chi ha torto e chi ha ragione ma che la città abbia chiarezza e non sia presa ulteriormente in giro. Ci vuole onestà intellettuale: questo lo pretendiamo”.

