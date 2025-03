Scicli e le criticità nella gestione del sistema idrico integrato, Buscema (Iv): “Primi confronti con Iblea Acque”

Attualità

La consigliera comunale mette in evidenza che cosa è accaduto durante l'ultima seduta aperta del civico consesso

Le criticità nella gestione del sistema idrico integrato al centro della seduta aperta del consiglio comunale, tenutasi nei giorni scorsi, che un quinto dei componenti della civica assise ha chiesto di convocare. Sul tappeto tutte le problematiche emerse in queste ultime settimane, a cominciare dalla fatturazione sbagliata, con il contestuale invio delle cosiddette bollette pazze, per non parlare delle lunghe file allo sportello che rappresentano un disagio non da poco.