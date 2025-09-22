Scicli e l’ordine pubblico, Buscema (Iv): “La situazione sta rischiando di andare fuori controllo”

Attualità

Dopo l'accoltellamento e la sparatoria di ieri, la consigliera comunale chiede di alzare l'asticella dell'attenzione

“L’ennesimo episodio di violenza che ha sconvolto la nostra comunità, con un accoltellamento e una presunta sparatoria verificatisi in queste ore in città, rappresenta un campanello d’allarme che non possiamo più ignorare. Esprimo profonda preoccupazione per la crescente insicurezza che, da tempo, denuncio con forza in tutte le sedi istituzionali”.

A dichiararlo è la consigliera comunale di Italia Viva, Marianna Buscema (nella foto), intervenendo a seguito dei gravi fatti di cronaca avvenuti in queste ore presumibilmente in seguito a una rissa tra cittadini stranieri. “Quanto accaduto – afferma Buscema – conferma purtroppo quello che da anni porto all’attenzione del consiglio comunale: la situazione della sicurezza a Scicli è allarmante e ormai insostenibile per i nostri concittadini. Ho presentato più volte mozioni e interrogazioni, chiedendo al sindaco interventi concreti e l’installazione di sistemi di videosorveglianza nei punti critici della città. Nonostante le promesse e gli annunci, a oggi nessuna di queste richieste ha trovato reale attuazione”.