Scicli e l’ordine pubblico, Buscema: “Occorre intercettare il disagio all’origine”

Attualità

La consigliera comunale di Italia Viva commenta l'ordinanza antialcol firmata dal sindaco

“Bene, anzi male. Perché, purtroppo, non bisognava essere chissà quali esperti per profetizzare quello a cui saremmo andati incontro. E’ chiaro che la nostra città, e noi lo diciamo da sempre, fa i conti con una serie di disagi che occorre cercare di intercettare all’origine. Lo sfogo da parte dei vandali è solo la parte finale di una degenerazione che dovrebbero essere le agenzie educative a bloccare. E quando questo non accade, quando il disagio è crescente (e i recenti episodi accaduti nella nostra città lo testimoniano sempre di più), significa che non si è riusciti ad assolvere le proprie funzioni nel tentativo di frenare questi fenomeni”.