Scicli e l’ordine pubblico, il Pd: “Tutto abbondantemente previsto”

Attualità

"Chi amministra ha l'obbligo di occuparsi della sicurezza e della legalità concretamente"

Il circolo cittadino del Partito Democratico considera già da tempo i problemi di sicurezza e legalità come centrali per la città di Scicli. “Gli ultimi inquietanti fatti di cronaca – è scritto in un documento – altro non sono che manifestazioni di malessere, disagio, povertà economica, educativa e culturale, che richiederebbero l’attivazione di politiche sociali in grado di arginarle, cosa sconosciuta all’assessore di competenza. Chi amministra ha l’obbligo di occuparsi della sicurezza e della legalità concretamente, in maniera approfondita e “scientifica”, e non soltanto attraverso inutili e insignificanti rassicurazioni verbali”.