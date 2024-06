Scicli e l’ordine pubblico, il senatore Sallemi ha incontrato il sindaco

Attualità

Dopo i recenti gravi fatti di natura criminale, un confronto attento sulle problematiche presenti in città con il componente della commissione nazionale Antimafia

“A seguito dei gravi fatti di natura criminale avvenuti a Scicli – e anche della brillante operazione dei carabinieri che ha permesso di assicurare alla giustizia i responsabili – ho incontrato il sindaco Mario Marino per manifestargli solidarietà e vicinanza. Da senatore del territorio sono e sarò accanto alla comunità sciclitana che merita sicurezza e serenità. Lo sforzo corale delle istituzioni deve essere teso a trovare soluzioni adeguate a questa recrudescenza criminale che preoccupa la città”.

Lo dice il senatore Salvo Sallemi, componente della Commissione Antimafia, a margine dell’incontro odierno con il primo cittadino di Scicli nella sede del palazzo comunale.