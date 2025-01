Scicli e l’ordine pubblico, tolleranza zero sulla movida

Cronaca

Il sindaco ha firmato l'ordinanza antialcol e ha incontrato il comandante provinciale dei carabinieri

Tolleranza zero a partire da questo fine settimana, con una importante stretta sulla movida cittadina a Scicli. Il sindaco Mario Marino (nella foto) ha firmato oggi l’ordinanza con cui fa divieto di vendere bibite alcoliche e analcoliche in bottiglie di vetro su tutto il territorio comunale.

Il divieto riguarda il consumo, il deposito, l’abbandono e la dispersione sul suolo pubblico di contenitori di vetro, bottiglie di vetro, la somministrazione e la vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro o di contenitori realizzati in vetro.

Gli esercenti e le attività di somministrazione dovranno mettere a disposizione della clientela bicchieri e contenitori biodegradabili. Le multe previste possono arrivare sino a 500 euro.

Sul fronte della prevenzione di episodi criminosi e di atti di vandalismo il sindaco ha incontrato oggi a Ragusa il colonnello Carmine Rosciano, comandante provinciale dei carabinieri, al fine di rappresentare il fenomeno degli ultimi atti di teppismo urbano che si sono verificati nei giorni scorsi.