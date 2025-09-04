Cronaca
Scicli, è morto il pastore ferito da un colpo di fucile a Fondo Oliva. Le sue condizioni di salute non hanno retto
La vicenda che risale allo scorso 22 agosto è ancora tinta di giallo. Chi ha sparato e per quale motivo?
E’ deceduto all’ospedale Giovanni Paolo II (nella foto) di Ragusa l’uomo che era stato colpito da un colpo di fucile all’addome durante una presunta battuta di caccia al cinghiale. L’uomo era stato trasferito da Modica, dove si trovava ricoverato, a Ragusa per il tentativo di ricostruzione del bacino fratturato. Ma le sue condizioni erano rimaste sempre molto precarie. Il pastore 45enne, Giuseppe Raimondo, non ce l’ha fatta. Era stato ferito in contrada Fondo Oliva nel corso della serata del 22 agosto. La vicenda è ancora tinta di giallo.