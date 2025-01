Scicli, edifici presi a sassate e bottigliate. E’ allarme

Cronaca

Nel mirino anche la sede di Namasté che ospita minori stranieri. Sporta denuncia ai carabinieri

Edifici presi a sassate e bottigliate, la triste e barbara deriva dei fine settimana a Scicli. Ancora criticità alle spalle di via Francesco Mormina Penna. L’atto vandalico di Capodanno non è stato un fatto isolato. Tra via Fiumillo e via Santa Teresa la situazione sembra degenerare. Alcuni ragazzi, nelle scorse notti, hanno lanciato pietre e bottiglie contro alcune abitazioni e palazzi. Il deplorevole gesto ha finito per danneggiare anche gli infissi in legno dei bassi dell’edificio Carpentieri che ospita i minori stranieri del progetto Namastè, seguito dal Comune di Scicli.